Kayıp Reis Özmen'in Ailesinden Devlete Yardım Talebi

Adana'da 7 yıl önce kaybolan Reis Özmen'in ailesi, hayatından endişe ederek devletten detaylı bir araştırma talep etti. Reis, 2018 yılında 18 yaşındayken evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Adana'da 7 yıl önce evinden ayrılan bir daha haber alınamayan o tarihte 18 yaşında olan Reis Özmen'in ailesi, yeniden bir çalışma yapılmasını istedi.

Kayıp olduğu tarihte 18 yaşında olan Reis Özmen 10 Haziran 2018'de Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. O dönem aile fertleri başta olmak üzere güvenlik güçleri tarafından da aranan Özmen bir türlü bulunamadı. Özmen'in ağabeyi, 7 yıldır süren belirsizliğin son bulmasını, hayatından endişe ettikleri için detaylı bir çalışma yapılmasını istedi.

"Hayatından endişe ediyoruz"

Ağabey İbrahim Özmen, "Kardeşim 10 Haziran 2018 yılında evden çıktı bir daha kendisinden hiçbir şekilde alamadık. Telefonu da kapandı, gidiş o gidiş. Emniyet güçleriyle de bu bilgiler var ama hiçbir şekilde sonuç alamadık. Bu kadar uzun süre geçtiği için hayatından endişe ediyoruz. Canına bir şey geldiğinden şüpheliyim. Daha iyi araştırılmasını istiyorum. 7 yılı geçti, 18 yaşında kaybolmuştu şuan 25 yaşında. Hiçbir iz yok. Yaşıyor olsa bir arkadaşına ulaşır ama çocuktan hiçbir iz yok" dedi.

"Devletten yardım talep ediyoruz, 7 sene oldu"

Ağabey Özmen, "Devletten yardım talep ediyoruz, 7 sene oldu. Az bir zaman değil, bir insan öldüğü zaman en azından mezarını bilirsin gider başında bir dua edersin. Ama bu çocuk, kardeşim ben ve ailemin ciğerini yakıyor. Bir anda kafası esti ortadan kayboldu, hiçbir şekilde son gören olmadı. Kaybının ardından ben bir ay boyunca ailemle birlikte arabayla mahallelerde aradık. Mersin'e kadar gittik ama hiçbir iz alamadık kendinden" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
