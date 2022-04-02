Kayıp olarak aranıyordu; göle uçan otomobilde cesedi bulundu

Mustafakemalpaşa ilçesi Orta Mahallesi'nde oturan Alaettin Esmer, perşembe günü evden çıkıp arkadaşlarıyla buluştu. Arkadaşlarıyla bir süre zaman geçirdikten sonra yanlarından ayrılan Esmer'den bir daha haber alınamadı. Aile cuma günü durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirdi.

TEKERLEK İZLERİNİ TAKİP ETTİLER

Yapılan araştırmada Alaettin Esmer'in en son Behram Göleti yakınlarında görüldüğü tespit edildi. Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gölde ve çevresinde çalışma başlattı. Gölete doğru giden tekerlek izleri olduğunu saptayan jandarma, durumu Mudanya Jandarma Sahil Güvenlik ekiplerine iletti.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Sabah saatlerinde göle giren dalgıçlar, Esmer'in aracını gölde buldu. Aracın içerisinde ise Alaettin Esmer'in cansız bedenine ulaşıldı. Esmer'in cesedini dalgıçlar çıkardı.

Alaettin Esmer'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa