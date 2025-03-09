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Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu

Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu
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Mersin'de ailesinin 2 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Abdullah Akbaş, yaşadığı apartmanın bahçesinde ölü bulundu.

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde yer alan bir apartmanın bahçesinde komşuları, apartman sakinlerinden Abdullah Akbaş'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu.

Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu

2 GÜN ÖNCE KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNULMUŞ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen 24 yaşındaki Akbaş hakkında ailesinin 2 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu saptandı.

Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerindeki incelemenin ardından Akbaş'ın cansız bedeni otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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