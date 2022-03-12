Kayıp olarak aranıyordu! Tır şoförü, direksiyon başında ölü bulundu
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Düzce'de 37 yaşındaki tır şoförü Ersoy Hakyemez'den bir süre haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu. Ekipler tarafından her yerde aranan Hakyemez, arkadaşı tarafından 30 saat sonra direksiyon başında ölü bulundu.
DÜZCE (İHA) - Düzce'de 10 Mart perşembe günü hakkında kayıp başvurusu yapılan şahıs tırın kupasında ölü bulundu. Edinilen bilgilere göre, fabrikaya malzeme teslim eden 37 yaşındaki Ersoy Hakyemez, aracı tır parkına çekerek istirahat etmek istedi.
DİREKSİYON BAŞINDA ÖLÜ BULUNDU
Aracı park etmesinin ardından kendisinden bir daha haber alınamayınca kayıp başvurusu yapıldı. Polis ekipleri şahsı bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 30 saat sonra Hakyemez, arkadaşı tarafından direksiyon başında hareketsiz halde bulundu.
ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Hakyemez'in hayatını kaybettiği belirledi. Yapılan incelemelerin ardından adamın cenazesi Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Hakyemez'in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.