Zelenski'nin 'toprak takası' önerisine Rusya'dan yanıt: Ukrayna birlikleri Kursk'tan kovulacak

Zelenski'nin toprak takası önerisine Putin'den yanıt
Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü

Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler

Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
Sabiha Gökçen'de görüş mesafesi düştü; uçuş trafiği aksadı

Radara anbean yansıdı! İstanbul hava sahasında büyük kaos

Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medyada çektiği noter videolarıyla tanınan Sibel Keskiner, evrakta sahtecilik iddiasıyla tutuklandı.

Çorum'da üç kişi gayrimenkul atışı için tabu müdürlüğüne başvurdu. İşlemler devam ederken arsayı alacaklar satıcılardan şüphelenip kurum personelini uyardı. Kurumdan yapılan ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tapu Müdürlüğüne sevk edildi.

POLİS AİLE İLE İRTİBATA GEÇTİ

Yapılan incelemede şüphelilerin, satmaya çalıştıkları gayrimenkulleri 20 yıl önce vefat eden Çorum'un Alaca ilçesi nüfusuna kayıtlı Muharrem Yılmaz'ın çocukları adına düzenledikleri sahte belgelerle kısa süre önce Şanlıurfa Bozova Tapu Müdürlüğünde üzerlerine aldıkları belirlendi. Gayrimenkullerin devrinin, Yılmaz'ın 4 varisi adına sahte kimliklerle İzmir Torbalı 6. Noterliğinde düzenlenen vekaletname ile yapıldığının anlaşılması üzerine aileyle irtibata geçen polis, ailenin satış işleminden haberdar olmadığını tespit etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Bunun üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan Müslüm K., Selma D. ve Ali Y., İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı

SİBEL KESKİNER DE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Öte yandan İzmir Torbalı 6. Noterliğinde noter katibi olan ve günlerdir aranan Sibel Keskiner hakkında da şüphelilere yardım ettiği gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan Keskiner, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Keskiner sosyal medyada çektiği noter videolarıyla fenomen olmuştu.

Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
img

Yunanistan, Türkiye'ye karşı harekete geçti
img

Bakan Memişoğlu talimat verdi! 81 ilde telefonu kapan ava çıkacak
img

Yüsra Geyik'ten cesur pozlar
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

Sistal medya fenomen bozuntulari teker teker temizleniyorlar.. dahasida var gazeteci musvettesi altinda cnn artiklari sosyalmedya mikroplarida temizlenecek

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cani babanın yüzünde boğarak öldürdüğü kızının tırnak izleri görüntülendi

Cani babanın yüzünde vahşetin izleri
Osimhen'in yeni takımını duyurdular! 'Nankörler' listesine girecek

Yeni takımını duyurdular! "Nankörler" listesine girecek
FIFA'dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak

FIFA'dan devrim gibi karar
20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu

20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
Hülya Koçyiğit'in ölümden döndüğü an! 2 saat boyunca ambulans bekledi

Yeşilçam yıldızı yığılıp kaldığı yerde 2 saat ambulans bekledi
Tam yağlı diye sattıkları yoğurttan yağ çıkmadı

Tam yağlı diye sattıkları yoğurttan yağ çıkmadı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.