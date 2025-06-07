Kayıp Öğretmen 30 Saat Sonra Sağ Bulundu

Kayıp Öğretmen 30 Saat Sonra Sağ Bulundu
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Safranbolu ilçesinde kamp yaptığı sırada kaybolan Edebiyat öğretmeni Barbaros Yılmaz, 30 saatlik arama çalışmasının ardından sağ olarak bulundu. Jandarma ve gönüllülerin katıldığı ekip çalışmasında iz takip köpeği Yılmaz'ı ormanlık alanda buldu.

- Kayıp öğretmen, 30 saat sonra sağ olarak bulundu

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kamp sonrası kaybolan öğretmen, yaklaşık 30 saatlik çalışmanın ardından sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz Kasım ayında görevinden istifa eden Edebiyat öğretmeni Barbaros Yılmaz ailesinin yaşadığı Bulak köyünde ormanlık çadır kurarak kamp yapmaya başladı. Yılmaz ile o saatten sonra irtibat sağlayamayan babası, oğlunun kamp yaptığı alana gitti. Telefon ve diğer malzemelerinin çadırda olduğunu gören baba, bir süre ormanda oğlunu aradı. Oğluna ulaşamayan yaşlı adam, hayatından endişe duyduğu oğlunun bulunması için jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Kayıp ihbarının ardından, 2 jandarma asayiş timi, 1 komando timi, 1 jasat ekibi, 3 orman işletme personeli, 1 AFAD ekibi ile gönüllülerden oluşan 54 personel şahsı bulmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 30 saatlik arama çalışması sonucunda kayıp Yılmaz, iz takip köpeği tarafından ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Yapılan kontrollerde şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(RB-YE-ÖZ-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA AKGÜN - 3.Sayfa
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