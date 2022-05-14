Evden çıktıktan sonra geri dönmeyen yaşlı kadın ormanda bitkin halde bulundu - Haberler

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Evden çıktıktan sonra geri dönmeyen yaşlı kadın ormanda bitkin halde bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Evden çıktıktan sonra geri dönmeyen yaşlı kadın ormanda bitkin halde bulundu

Bartın'da çıktığı evinden geri dönmeyince drone ve köpeklerle arama çalışması başlatılan 86 yaşındaki kadın, ormanda bitkin halde bulundu.

Epçiler köyünde yaşayan 86 yaşındaki Zülfiye Akakça, akşam saatlerinde çıktığı evinden geri dönmeyince yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kayıp kadının bulunması için Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

ORMANDA BİTKİN HALDE BULUNDU

İz takip köpeği Pati'nin de katıldığı arama çalışmalarına dron ile havadan da destek verildi. Köy çevresi, dere yatakları ve ormanlık alanlarda yapılan arama çalışmaları sonucunda yaşlı kadın ormanlık alanda bitkin halde bulundu.

Yapılan kontrollerinde yaşlı kadının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Evden çıktıktan sonra geri dönmeyen yaşlı kadın ormanda bitkin halde bulundu

Evden çıktıktan sonra geri dönmeyen yaşlı kadın ormanda bitkin halde bulundu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Bartın, 3. Sayfa, Haberler

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