Kozan'da Engelli Şahıs İçin Arama Çalışması

Adana'nın Kozan ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan 52 yaşındaki işitme ve zihinsel engelli şahıs için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Kozan ilçesine bağlı Postkabasakal Mahallesi'nde yaşayan 52 yaşındaki işitme ve zihinsel engelli Uğur Okuducu'dan dünden bu yana haber alınamaması üzerine ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), YESEVİ Arama Kurtarma (YAK) ekipleri sevk edildi.

Ekipler, termal dron desteğiyle mahalle çevresi, dere yatakları, ormanlık alanlar ve kırsal bölgelerde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Vatandaşlar da ekiplere destek vererek arama faaliyetlerine katıldı.

Postkabasakal Mahallesi Muhtarı Murat Gökçe, kayıp vatandaşın mahallede tanınan biri olduğunu belirterek, "Kayıp olan vatandaşımız zihinsel engelli. Çok fazla dışarı çıkan biri değildi. Annesi ve babası da hayatta değil. Dün akşam saat 21.00'den bu yana kendisinden haber alamıyoruz. Ekiplerle birlikte arama çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

YAK Bölge Başkan Yardımcısı Erdal Acar ise AFAD'ın koordinesinde çalışmalara katıldıklarını ifade ederek, "AFAD'dan gelen talimat doğrultusunda biz de bölgeye geldik. AFAD, jandarma, JAK ve diğer arama kurtarma ekipleriyle koordineli şekilde arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Ali Yılmaz ise, "Derelere, ağaç diplerine ve ulaşılabilecek birçok noktaya baktık. İnşallah sağ salim bulunur" ifadelerini kullandı.

Kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı