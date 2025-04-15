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Kayınvalidesini hamile bırakan damadın "Utanmıyor musun?" sorusuna verdiği yanıt çıldırttı

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Türkiye'nin gündemine oturan damat ve kayınvalide arasındaki yasak aşk rezaleti Esra Erol'un programında bambaşka bir seviyeye taşındı. Kayınvalidesini hamile bırakan damat Cuma Doğan ile Esra Erol arasındaki diyalogda izleyicileri çıldırtan anlar yaşandı. Erol'un "Kayınvaliden ile ilişki yaşamaya utanmıyor musun?" sorusuna damat "Yok ablacım" yanıtını verdi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde damat ile kayınvalide arasındaki ilişki ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programında gündeme geldi.

21 yaşındaki Cuma Doğan, engelli raporu bulunan Dilek Şahin ile nişanlandıktan sonra 47 yaşındaki kayınvalidesi Güldane Şahin'in evine sık gitmeye başladığı ve samimiyeti ilerlettiği belirtildi.

3 AYLIK HAMİLE

Güldane ile Cuma'nın uygunsuz anlarına tanık olan Dilek Şahin ise katıldığı canlı yayında annesi ve nişanlısı tarafından şiddet gördüğünü açıkladı. Engelli raporu da bulunan talihsiz genç kız, babası Turan Şahin ile birlikte çıktığı programda annesi Güldane Şahin'in nişanlısı Cuma Şahin'i kaçırdığı söyledi.

Kayınvalidesini hamile bırakan damadın 'Utanmıyor musun?' sorusuna verdiği yanıt çıldırttı

RAHAT TAVIRLARI ÇILDIRTTI

Programda ayrıca Güldane'nin Cuma'dan 3 aylık hamile olduğu da öğrenilirken Esra Erol'un programına katılan damat Cuma Doğan'ın rahat tavırları dikkat çekti. Esra Erol'un "Sizi yan yana bulmamızın sebebi nedir?, "Siz Güldane Hanım'la neden kaçtınız?" sorusuna damat, "Evlenmeye kaçtık" dedi. Erol'un "Güldane Hanım sizin neyiniz oluyor?" sorusuna damat "Kaynaman oluyordu" cevabını verdi. "Yani nişanlınızın annesi, hiç utanmıyor musun oğlum kendinden?" diyen Esra Erol'a damat Cuma Doğan, "Yok ablacım" yanıtını verdi. Damat ve kayın validenin canlı yayında rahat tavırları izleyenleri çıldırttı.

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Kayınvalidesini hamile bırakan damadın
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (31)

Haber YorumlarıSamet66 Uygar:

Zinaya yasak aşk diyerek süslemeyi bırakın.

Yorum Beğen377
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıMGk:

Bu başörtülüler nasıl olurda Chp'ye oy verir diyordum sorumun cevabını aldım

Yorum Beğen102
Yorum Beğenme189
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Haber YorumlarıMurat Gozudok:

Halit ziya uşakılıgilin ölümsüz eseri aşkı memnu

Yorum Beğen122
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıTeymur:

Adamın suçu ne ifşa etmissiniz.bi ton sapık müptezel hırsız katil var onların yüzünü gizliyorsunuz vatandaş önlem almasın çıktıklarında icraata devam etsinler diye bu zavallı adamın sucu ne orada yayınlamışsınız

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme92
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Haber Yorumlarıgumusss390:

bir yerlerini kesecek yasa yok ondan oluyor bunlar

Yorum Beğen83
Yorum Beğenme7
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Haber Yorumlarıy.i:

kızı fiziksel anlamda kusurlu olabılır ama kaynana ve damadın kafa kızdanda kusurlu ,bunların 'rahat ,rahat 'rehabilite edilmesi ve gundelık ,laçlarının verilmesi gerekiyor.

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Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarınurullah acar:

sabh sabh onume cikti izledim midem bulan’di awk seninde midenin taaa awk oe

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Haber Yorumlarırfv7yjn9wf:

sevgi kayması olmuş gençte yada sex kayması hayat işte kimi kimin karşısına nerede çıkarıyor belli olmuyor allah mutlu etsin??

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Haber YorumlarıMurat Gozudok:

Halit ziya uşaklıkgilin’ ölümsüz eseri aşkı memnu

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Haber YorumlarıAli osman Altıntaş:

ÖNCEDEN YÜZLERİ GİZLENİR ÖYLE PROGRAM YAPILIRDI ,ŞİMDİ O AR EŞİĞİ DE AŞILDI BRAVO HEPİNİZE YAYINLAYANLAR VE KAHRAMANLARI..

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