Kaybolan Otizmli Çocuğun Cansız Bedeni Fırat Nehri'nde Bulundu
Gaziantep’in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir’in cansız bedeni Fırat Nehri'nde bulundu. Cenazenin kimlik teşhisi için çalışmalar sürüyor.
Gaziantep'in Araban ilçesinde 24 Mayıs 2025 günü ailesiyle fıstık bahçesindeyken kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'in cansız bedeni Fırat Nehri'nde bulundu. Cenazenin sudan çıkarılması ve tam kimlik teşhisi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa