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Kaybolan Belaruslu Dağcı Kız Kardeşler 4 Gün Sonra Bulundu

Kaybolan Belaruslu Dağcı Kız Kardeşler 4 Gün Sonra Bulundu
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Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu dağcı kız kardeşler, 4 günlük arama çalışmalarının ardından Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sağ olarak bulundu. Kız kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu dağcı iki kız kardeş, kaybolmalarının 4. gününde Kayseri'de bulundu.

16 Kasım'da Aladağlar'daki Sokullupınar'dan Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçtikten sonra kendilerinden haber alınamayan Valentino ve Mariao İvankova'ya ulaşmak için havadan ve karadan arama çalışması başlatılmıştı. Niğde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri, AFAD, UMKE ve STK ekipleri ile birlikte Ankara'dan kalkan insanlı keşif uçağı da kayıp kız kardeşler için bölgede havadan tarama çalışması yaptı.

Ekiplerin aramaları sonucunda kız kardeşler kaybolmalarının 4. gününde Aladağların devamı olan ve Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Ulupınar Mahallesi Hacer Ormanları Taşev mevkiinde bulundu. İki kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kız kardeşlerin bulunmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, "Pazar gününden itibaren kendilerinden haber alınamayan ve Belarus Ankara Büyükelçiliği tarafından Niğde 112 AÇM'ye kayıp ihbarı verilen, Belarus uyruklu kayıp şahıslar, İlimiz sınırları içerisinde Yahyalı ilçesi Ulupınar Mahallesi Hacer Boğazı Taş Ev mevkiinde jandarma, AFAD, UMKE ve akredite STK'lar tarafından yapılan yoğun arama çalışmaları neticesinde sağlıklı olarak bulunmuştur. Çalışma yapan bütün ekiplere çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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