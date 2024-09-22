Kayalıklardan Düşen Şahsı Kurtarma Mücadelesi

Kayalıklardan düşen şahsı kurtarmak için zamanla yarıştılar

Dengesini kaybederek denize düşen şahsı kurtarmak için seferber oldular

ANTALYA - Antalya'da dengesini kaybederek kayalıklardan düşen şahsı hayatta tutmak için polis, sağlık ekibi, cankurtaran ve vatandaşlar zamanla yarıştı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Mermerli Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mermerli Plajı'nda yaklaşık 5 metrelik kayalıkların üzerinden suya atlamak isteyen bir kişi dengesini kaybederek kontrolsüz bir şekilde denize düştü. Olayı gören vatandaşlar ve görevli cankurtaran tarafından sudan çıkartılan şahsın düşme esnasında kafasını kayalıklara vurduğu görüldü. Ağzından köpükler çıktığı görülen bilinci kapalı bir şekilde sudan çıkartılan şahsa ilk müdahale görevli cankurtaran ve işletme çalışanları tarafından yapıldı.

Hayatta tutmak için zamanla yarıştılar

İhbarla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi olay yerine ulaşmakta güçlük yaşayınca Deniz Polisi ve Sahil Güvenlikten yardım istendi. Ancak şahsın bulunduğu yerin kayalık ve sığ olması nedeniyle ekipler bölgeye yaklaşamadı. İsminin Hüsamettin Ç. olduğu öğrenilen şahsı hayatta tutmak için görevliler bu kez zamanla bir yarış içerisine girdi. Çalışanlar ve vatandaşların yardımıyla sedyeyle merdivenlerden yukarıya çıkartılan Hüsamettin Ç.'ye olay yerine koşarak gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Hüsamettin Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı.