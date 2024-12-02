Kayalıklarda yoga yapan Rus oyuncuyu dalgalar yuttu
Rus manken ve oyuncu Kamilla Belinskaia, tatil için gittiği Tayland'da kayalıklarda yoga yaparken aniden gelen dev dalganın çarpması sonucu denize sürüklendi. Olayı gören bir otel çalışanı denize atlayarak oyuncuyu kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Rus mankenin bulunması için bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Yaşamını Rusya'nın başkenti Moskova'da sürdüren ünlü manken ve oyuncu Kamilla Belinskaia, tatil için Tayland'da gitti.
Sabah saatlerinde Koh Samui Adası'ndaki kayalıklarda yoga yapmaya başlayan Belinskaia, aniden gelen dev dalganın çarpmasıyla denize sürüklendi.
24 yaşındaki mankenin denize düştüğünü gören bir otel çalışanı denize atlayarak Belinskaia'yı kurtarmaya çalıştı. Ancak Rus mankeni bulmayı başaramadı.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Denizde kaybolan Belinskaia'nın bulunması için bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklandı.
Öte yandan, Belinskaia'nın kaybolmadan önce meditasyon yaptığı anları gösteren videosu ise internette yayıldı.