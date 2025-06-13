Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiler Kurtarıldı

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Tokat'ın Niksar ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçiler, itfaiye, AFAD ve üniversite öğrencilerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı. Ekipler, zorlu arazi şartlarında yürütülen titiz çalışmaların ardından keçilere ulaştı ve sahibine teslim etti.

Kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Serenli Beldesi Ayva Mahallesi merasında kayalık alanda mahsur kalan keçiler, itfaiye, AFAD ve üniversite öğrencilerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Dağda keçilerin kaldığı ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma personelleriyle koordineli şekilde harekete geçti. Zorlu arazi şartlarında yürütülen titiz çalışmaların ardından kayalıklarda mahsur kalan keçilere sağ salim ulaşıldı. Kurtarma operasyonuna Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencileri de katılarak hem müdahaleye destek verdi hem de uygulamalı saha deneyimi kazandı. Ekiplerin iş birliğiyle kısa sürede güvenli alana indirilen keçiler, sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT ÖZATA - 3.Sayfa
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