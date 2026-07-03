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Trafik kazası sonrası çıkan kavgaya tazyikli su müdahalesi

Trafik kazası sonrası çıkan kavgaya tazyikli su müdahalesi
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Düzce'de maddi hasarlı trafik kazası sonrası taraflar arasında çıkan yumruklu kavgayı, oto yıkamacı hortumla su sıkarak bitirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzce'de maddi hasarlı trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan yumruklu kavgayı, o esnada iş yerini temizleyen oto yıkamacı hortumla su sıkarak sonlandırdı. Yaşananlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Çay Mahallesi Ela Bahriye Oral Bulvarı'ndaki kavşakta, minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Maddi hasarlı kazanın ardından taraflar, durumu polise bildirerek beklemeye başladı. Bu sırada haber alarak olay yerine gelen kazazedelerin yakınları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü.

O esnada iş yerinin önünü yıkayan oto yıkamacı Abdullah Özer, uyarılara rağmen ayrılmayan taraflara elindeki hortumla su tuttu. Bunun ardından taraflar kavgayı bırakarak olay yerine gelecek polis ekiplerini beklemeye başladı.

Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına da yansıdı.

"Suyu yiyince iki taraf da ayrıldı"

Olay anını anlatan esnaf Abdullah Özer, kaza sonrası tarafların polis beklediği esnada yakınlarının gelmesiyle ortalığın bir anda karıştığını belirterek, "İş yerimin önündeki kavşakta kaza meydana geldi. Taraflar, polis beklemeye başladı. Bu sırada kaza yapan sürücülerin yakınları da geldi. Bir anda kavga etmeye başladılar. Bende ayırmak için 'Yapmayın, polis geliyor' diye bağırdım ama iki tarafta ayrılmaya niyeti yoktu. Bende o sırada işyerini temizlediğim hortumla kavga edenlerin üzerine suyu bastım. Suyu yiyince iki tarafta ayrıldı" diye konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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