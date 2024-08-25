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Kaval Şelalesi'ne giren genç boğuldu

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Hakkari'de ailesiyle birlikte gittiği Kaval Şelalesi'nde serinlemek isterken suyun akışına kapılan 17 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti.

Kaval Şelalesi'ne giren genç boğuldu

HAKKARİ - Hakkari'de ailesiyle birlikte gittiği Kaval Şelalesi'nde serinlemek isterken suyun akışına kapılan 17 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, bugün öğle saatlerinde kent merkezine 45 kilometre mesafedeki Kaval Şelalesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte pikniğe giden ve serinlemek için şelaleye giren Abdul Samet Çiftçi, kısa bir süre sonra akıntıya kapıldı. Ailesinin tüm çabalarına rağmen sudan çıkarılamayan genç, olay yerine çağrılan ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Ancak yapılan ilk müdahalelerde Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftçi'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç yaşta hayatını kaybeden Çiftçi'nin ölümünü duyan, ailesi ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Hakkari'de yaz aylarında sıkça görülen boğulma vakalarına karşı yetkililerden vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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