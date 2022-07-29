Katil zanlısını, astsubay oğlu teslim olması için ikna etti

1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan şahıs teslim oldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da tabancayla bir kişiyi öldürüp ardından karısı ve esnaf komşusunu yaralayan şahıs, dün gece geç saatlerde jandarmaya teslim oldu. Katil zanlısı Süleyman K.'yı teslim olması konusunda astsubay olan oğlunun ikna ederek jandarmaya götürdüğü ortaya çıktı.

Çobanlar ilçesi Yavuz Selim mahallesinde dün meydana gelen olayda, iddiaya göre Süleyman K., isimli şahıs henüz belirlenemeyen sebepten Atatürk İlkokulunda temizlik görevlisi olarak çalışan Ramazan Altuntaş'ı tabancayla vurdu. Altuntaş olay yerinde hayatını kaybetti. Ardından yaklaşık 20 km ilerideki Işıklar beldesine giden Süleyman K., burada kendilerine ait köfteci dükkanında eşi Zübeyde K.'ya ateş açan Süleyman K., kendisine engel olmak isteyen ve market işleten komşu Balı B.'yi de vurdu. Süleyman K., olayın ardından bindiği araçla bölgeden uzaklaştı. Olayın ardından kaçan Süleyman K.'yı yakalamak için polis ve jandarma çalışma başlattı. Her yerde aranmaya başlanan Süleyman K., gece geç saatlerde jandarmaya giderek teslim oldu. Süleyman K.'yı astsubay olan oğlunun teslim olması konusunda ikna ederek jandarmaya götürdüğü öğrenildi.

Olayda ölen şahsın belediye başkanının amcasının oğlu olduğu ortaya çıktı!

Gözaltına alınan Süleyman K., cinayet mahalli polis bölgesi olduğu için emniyete teslim edildi. Şahsın sorgusunun devam ettiği bildirilirken, cinayeti ve yaralamam olayını neden gerçekleştirdiği ise alınacak ifadesinden sonra öğrenilecek.

Öte yandan, hayatını kaybeden ve sabah erken saatlerde toprağa verilen şahsın ise Çobanlar İlçe Belediye Başkanı Ali Altuntaş'ın amcasının oğlu olduğu öğrenildi. Ali Altuntaş kuzeninin ölüm ve başsağlığı mesajını ise fotoğrafı ile birlikte sosyal medya hesabından duyurdu. Yaralanan diğer şahısların ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi.