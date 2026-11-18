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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde asfalt yüklü hafriyat kamyonunun 150 metre yükseklikten şarampole yuvarlandığı kazada sürücü yaralandı. Sürücü ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla ambulansa ulaştırılabildi.

Kaza, İnebolu-Doğanyurt kara yolu Yaztepe köyü Zehi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan K. idaresindeki 34 FHC 982 plakalı asfalt yüklü hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 150 metrelik şarampolde yuvarlanan kamyon, dere yatağındaki ağaçlara takılarak durabildi. Kazada kamyon sürücüsü, araç içerisinden fırlayarak ormanlık alana düştü.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler, yaralı sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, ulaştıkları yaralıyı sedyeyle taşıyarak dere yatağından çıkarttı. Yaklaşık 2 saat süren çalışması neticesinde ambulansa ulaştırılan sürücü, sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon ile Seydiler ilçesinden bölgedeki yol çalışması için asfalt taşındığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı