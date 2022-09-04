Kastamonu 3. sayfa haberi... Kastamonu'da yumurta büyüklüğünde yağan dolu ev ve araçlarda maddi hasara neden oldu 3. Sayfa Haberleri Kastamonu 3. sayfa haberine göre - Kastamonu'da yağan dolu maddi hasara yol açtı Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yumurta büyüklüğünde yağan dolu maddi hasara yol açtı. - Kastamonu'da yağan dolu maddi hasara yol açtı KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yumurta büyüklüğünde yağan dolu maddi hasara yol açtı. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da akşamüzeri sağanak yağış ile birlikte şiddetli fırtına etkili oldu. Sağanak yağış ile birlikte Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yumurta büyüklüğünde dolu yağdı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı sebebiyle Taşköprü Devlet Hastanesine ait hasta taşıyan ambulansın camları kırıldı. Ayrıca yumurta büyüklüğünden yağan dolu bazı evlerin dış cephesine zarar verdi, evlerin üzerinde bulunan güneş panellerini kırdı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Akif Doğan Kastamonu Fırtına 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kastamonu 3. sayfa haberi... Kastamonu'da yumurta büyüklüğünde yağan dolu ev ve araçlarda maddi hasara neden oldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.