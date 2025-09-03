Kastamonu'daki Orman Yangınları Üçüncü Günde Süreç Devam Ediyor
Kastamonu'nun Araç ilçesinde devam eden orman yangınlarına müdahale sürerken, tahliye edilen köy sayısı 9'a ulaştı. Ekipler arazöz ve helikopterlerle yangına mücadele ediyor.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan orman yangınlarının üçüncü gününde süren müdahale çalışmaları havadan görüntülendi.
Kastamonu'da çıkan orman yangınları üçüncü gününde devam ediyor. Orman yangınları sebebiyle dün itibarıyla tahliye edilen köy sayısı 9'a yükseldi. Yeşilova köyü mevkiine kadar ilerleyen orman yangınına ekiplerin müdahalesi ise sürüyor. Söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.
Bölgedeki ekipler, yangına çok sayıda arazöz ve helikopterle müdahale ediyor. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa