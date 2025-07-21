Kastamonu'daki Düğün Yemekleri Sonrası 130 Kişi Hastanelik Oldu

Kastamonu'da Cumartesi günü akşam saatlerinde bir düğün merasimine katılan davetliler, düğünde dağıtılan yemekten yedikten bir süre sonra rahatsızlanarak hastanelere müracaat etti. Şu ana kadar hastanelere başvuran 131 davetlinin 130'u tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Olay, Kastamonu'da il merkezinde Cumartesi akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir düğün merasimine katılan davetliler, düğünde dağıtılan yemekten yedi. Dün öğle saatlerinden itibaren yedikleri yemekten dolayı rahatsızlanan davetliler, mide bulantısı, kusma, ishal, baş dönmesi gibi şikayetlerin oluşması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Ambulanslarla ve kendi imkanlarıyla çok sayıda hasta, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şu ana kadar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine 73 kişi müracaat ederken, Taşköprü Devlet Hastanesine ise 58 kişi sevk edildi. Rahatsızlanarak hastanelere müracaat eden toplam 131 hastanın tedavileri tamamlanan 130 hasta taburcu edildi, 1 hastanın ise halen tedavisi sürüyor.

Olayın ardından Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı. İnceleme neticesinde düğünde dağıtılan yemekten numuneler alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU