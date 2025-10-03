Kastamonu'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Sanığa 8 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından durdurularak arama yapılan araçta uyuşturucu ile yakalanan 4 sanık, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2024 yılının Ağustos ayında yapılan çalışmalar neticesinde U.K. ve H.K. isimli iki şahsın İstanbul'dan Kastamonu'nun Devrekani ilçesine uyuşturucu madde getirerek piyasaya süreceği tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla şahısların bulunduğu araç il merkezi girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 45 gram metamfetamin, 80 gram sıvı metamfetamin, 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ile 35 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan U.K. ve H.K. tutuklandı. U.K. ve H.K.'nin ifadeleri doğrultusunda R.S. ve L.Ç. de gözaltına alınarak tutuklandı.

Olayın ardından sanıklar U.K., H.K., R.S. ve L.Ç. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından dava açıldı.

Davanın karar duruşmasında tutuksuz yargılanan sanık U.K., "Mütalaayı kabul etmiyorum. Ben, sadece şişenin içerisindekini kabul etmiyorum. Su sanıyordum ben, levent bana vermişti. Uyuşturucu içtiğini bilmiyordum. Beraatımı talep ederim" dedi.

Sanık H.K. ise, "Üçümüzde uyuşturucu alıp içtik. Pişmanım, cezaevinde 8 ay kadar tutuklu kaldım. 3 tane çocuk okuyorum. Bir hataya düştük, pişmanım. Beraatımı talep ediyorum. Bizim kimseye uyuşturucu satma gibi bir niyetimiz yoktu. Telefonumda incelendi, uyuşturucu sattığıma dair bir delil bulunamadı. Beraatımı talep ederim" diye konuştu.

Sanık R.S. de, "Ben, sadece aracılık yapıyordum. Uyuşturucu satışı yapmadım. Pişmanım, bu suçtan dolayı karşınızda bulunmaktan dolayı. Beraatımı talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Sanık L.Ç. ise, "Mütalaayı kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanıklar U.K., H.K., R.S. ve L.Ç.'yi etkin pişmanlık hükümlerini uygulayarak 8 yıl 4 ay hapis cezası ile 830 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Hükümle birlikte sanıkların adli kontrol şartlarının devamına karar verildi. - KASTAMONU