Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Sanığa 20-30 Yıl Hapis İstemi

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişinin yargılandığı davada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların 20 ila 30 yıl arasında hapisle cezasılandırılmasını talep etti.

İl merkezinde günlük kiralık olarak kullanılan bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını değerlendiren Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince S.E., S.D., N.Ö., F.C. ve C.Z.Y.'e yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda adreste yapılan aramada 95,21 gram metamfetamin, 14 adet sentetik ecza hapı, 0,91 gram kannabinoid ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 400 TL nakit para ele geçirilmişti. Gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştı. Şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından dava açılmıştı. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam eden duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında S.E., S.D., N.Ö., F.C. ve C.Z.Y.'nin 'uyuşturucu ticareti' suçundan 20 ila 30 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını, C.Z.Y. hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Mütalaa ile ilgili savunma yapan sanık N.Ö. ve S.D., suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, tahliyelerini talep etti. C.Z.Y., uyuşturucu ticareti yapmadığını ifade ederek tahliyesini talep etti. Tutuklu sanık F.C. kendisinin uyuşturucu satın almaya yönelik konuşmalar yaptığını ve ticaret yapmadığını iddia ederken, S.E. de pişman olduğunu söyleyerek tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık S.E.'nin avukatı, "Müvekkilim, uyuşturucuyu kullanmak için almıştır. Cezaevinde geçirdiği süre ile alacağı ceza göz önünde bulundurulacak olursa orantısız olacaktır. Bu yüzden tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

Avukatların mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebinde bulunması üzerine mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU