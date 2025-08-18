Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si hakim karşısında tutuklandı. 148,2 gram bonzai ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda tespiti yapılan 3 şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Şahısların ikametlerinde, araçlarında ve üstlerinde arama yapıldı. Aramada 148,2 gram bonzai maddesi ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden M.M.E. ve O.E. tutuklanırken, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
