Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
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Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'dan uyuşturucu madde getiren iki şüpheliyi tutuklayarak, evlerinde yapılan aramalarda sentetik kannabinoid ve amfetamin ele geçirdi.

Kastamonu'ya uyuşturucu getiren iki şüpheli tutuklandı

KASTAMONU - Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getirdiği tespit edilen iki şüphelinin evinde uyuşturucu yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğünce Tosya ilçesine İstanbul ilinden uyuşturucu madde getirdikleri tespit edilen A.Ç. ve M.B. isimli şahısların ikametlerinde arama yapıldı. Aramalar sonucunda; 137,5 gram sentetik kannabinoid ve 100 ml sıvı amfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar A.Ç. ve M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED ONUR DEMİR - 3.Sayfa
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