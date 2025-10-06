Haberler

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Sanığa 10-20 Yıl Hapis İstemi

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Sanığa 10-20 Yıl Hapis İstemi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki sanık hakkında 10 yıl ila 20 yıl hapis cezası talep edildi. Jandarma, evde bonzai, amfetamin ve ecstasy gibi maddeler ele geçirdi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan iki sanık hakkında 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Edinilen bilgiye göre,, 12 Ekim 2024 tarihinde Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, N.Ü.'nün ikametinde yapılan aramada, bonzai, amfetamin, ecstacy, sentetik ecza hapı ve 4 bin 700 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan N.Ü., tutuklandı. N.Ü.'nün ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan M.Ş. tutuklanırken, Ç.B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sanıklar hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından açılan dava görülmeye devam etti. Duruşmada mütalaa veren Cumhuriyet savcısı, N.Ü. ve M.Ş.'nin 10 yıldan 20 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada Ç.B.K.'nin delil yetersizliğinden dolayı beraatı istendi.

Duruşmada kendisini savunan tutuklu sanık N.Ü., uyuşturucu satmadığını iddia ederek, "Ben, tutuklandıktan sonra evde uyuşturucu yakalanmış. Uyuşturucunun bana ait olduğu söylenmiş. Uyuşturucunun bana getirildiği söylenmiş. Daha önce M.Ş. uyuşturucu getirmişti. Uyuşturucu yaş olduğu için içemedik. Ben de M.Ş.'yi arayıp telefonda kavga ettim. O da bana daha sonra uyuşturucunun kurusunu getireceğini söylemişti. Fakat ben cezaevindeyken uyuşturucu getirmiş olabilir" dedi.

M.Ş. ise kendisinin uyuşturucu kullanıcısı olduğunu belirterek, "Satışını da yapmadım. Mütalaayı kabul etmiyorum. Evde bulunan uyuşturucu bana ait değildir. Beraber içecektik. Beraatımı talep ederim" şeklinde konuştu.

Tutuksuz yargılanan sanık Ç.B.K. de kendisinin diğer sanıklara uyuşturucu satmadığını iddia ederek beraatını talep etti.

Avukatın mütalaaya karşı süre talebinde bulunması üzerine mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sinan Ateş davasının kilit ismi Avukat Serdar Öktem aracında suikasta uğradı

Sinan Ateş davasının kilit ismi aracında suikasta uğradı
Serdar Öktem'in aracına kurşun yağmuru! İşte olay yerinden ilk görüntüler

Avukat kurşun yağmuruna tutulmuş! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Serdar Öktem'in Sinan Ateş cinayetiyle ilgili savunması yeniden gündemde

Öktem'in Sinan Ateş cinayetiyle ilgili savunması yeniden gündemde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün adli tıp raporu ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüne dair adli tıp raporu ortaya çıktı
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler

Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle ödeyecekler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.