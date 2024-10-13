Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuturucu imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalımalar çerçevesinde, N.Ü. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramada bir miktar kannabinoid, amfetamin, ecstasy ve sentetik ecza hapı ile 4 bin 700 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarından gözaltına alınan N.Ü., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. - KASTAMONU