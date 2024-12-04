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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde polis, durdurduğu araçta uyuşturucu ve silah ele geçirdi. 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçta uyuşturucu madde ile yakalanan 4 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tespiti yapılan bir araçta ve araç içinde bulunan 4 şahsın üzerinde arama yapıldı. Aramada 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 58 adet fişek, 79,92 gram tütünle karıştırılmış bonzai, peçeteye sarılı halde 5,75 gram bonzai, 20 adet paket halinde tütün ile 40 adet sarılı halde tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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