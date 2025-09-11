Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Sanığa Hapis Cezası

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 sanık, hapis cezasına çarptırıldı. İç çamaşırına sakladığı uyuşturucuyla yakalanan sanığa ise 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 2023 yılında, Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanıldığı ihbarı yapılan bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda iki ikamet, bir araç ve 8 şansın üstünde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 220 mililitre uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen sıvı, 3 adet uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ile 5,75 gram metamfetamin, 5,46 gram kokain ve 2 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Operasyonun devamında İstanbul'dan aldıkları uyuşturucu maddeyi Kastamonu'ya getirdikleri tespit edilen A.B. ile E.A.'nın aracında arama yapıldı. Aramada 28,08 gram karton bardak içerisinde alüminyum folyo kağıdına sarılı metamfetamin, 17,12 gram siyah pipet içerisinde dolu vaziyette metamfetamin, 97 adet sentetik ecza hapı, uyuşturucu alımında kullanılan aparatlar, 3 adet cep telefonu ve bin 560 TL nakit para ele geçirildi. Araçta bulunan E.A. isimli kadının üst aramasında da iç çamaşırına saklanmış 15,65 gram kubar, 10,53 gram kannabinoid ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheliden A.B., H.Ç., E.A. ve S.A., tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler hakkında dava açıldı. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanıklar ve avukatlar hazır bulundu.

"Ben, uyuşturucu satmadım, yolda giderken içmek için uyuşturucuyu üzerime aldım"

Duruşmada son kez savunma yapan sanıklardan A.B., "Ben bulunan uyuşturucu maddeleri kullanmak için aldım. Satıcı değilim. Payp diye tabir edilen alet zaten uyuşturucu madde içmek için kullanılır. Ayrıca kanımda ve idrarımda da uyuşturucu madde tespit edilmiştir. Ben ticaretini yapmak amaçlı almadım. E.A.'nın üzerinde ele geçirilen uyuşturucu maddeler de bana aittir. Yolda polis çevirmesini görünce panikle E.A.'ya verdim. Aranmaz diye uyuşturucu maddelerin bir kısmını ona verdim" dedi.

Cezaevine gireceğini bilemediğini söyleyen E.A. ise "Üzerime atılan suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. Olay A.B.'nin anlattığı gibi olmuştur. Ben uyurken kendisi uyuşturucu madde almış, ben uyandıktan sonra öğrendim. Olay tarihinde uyuşturucu madde kullanmıyordum. Daha sonra A.B'nin uyuşturucu maddeleri kullanmak amacıyla aldığını öğrendim. Biz İstanbul'dan dönerken arkadaşının geldiğini ve araba ile Kastamonu'ya döneceğimizi söyledi. Yolda polis çevirmesi vardı. Yolda kadın polis görmediği için sigara paketini bana verdi, ben de bunu heyecandan göğüs kısmıma sakladım. Bu sigara paketinin içinde uyuşturucu varmış, daha sonra polis arama yaparken teslim ettim. Çanta içindeki çorap içinde bulunan uyuşturucu maddeden ve cüzdandaki haplardan haberim yoktu" diye konuştu.

Son sözü sorulan H.Ç. ise "Üzerime atılan uyuşturucu ticareti suçlamasını kesinlikle kabul etmiyorum. Üzerime iftira atıldı. Ben kimseden bir gram uyuşturucu almadım da satmadım da kimseye de vermedim. Ben, E.A.'nın başka bir kişiyle görüştüğünü öğrendim. Bundan dolayı da cezaevine girdikten sonra bir kez bile olsun görüşüne gitmedim. Benimle irtibatı kestikten sonra bir daha görüşmedim. Ben kimseye bir gram bile olsa uyuşturucu vermedim. Ben, Tosya'ya giderken cebimde 10 bin 500 TL para vardı. Tutuklandıktan sonra cebimde 7 bin lira para olmadığını söylemiştim. Kimseden de bir kuruş para almadım" ifadelerini kullandı.

Yargılama esnasında tahliyesine karar verilen sanık S.A. da olayla ilgili bilgisinin ve ilgisinin olmadığını belirterek beraatini istedi.

Avukatların da savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, sanık A.B. ile H.Ç.'yi 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin TL adli para cezasına, E.A.'yı ise 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 TL adli para cezasına çarptırdı. Sinan A.'nın ise beraatine karar verildi. - KASTAMONU