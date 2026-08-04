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Kastamonu'da Narkotik Operasyonu: 18 Gözaltı, 1 Tutuklama

Kastamonu'da Narkotik Operasyonu: 18 Gözaltı, 1 Tutuklama
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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Temmuz-3 Ağustos 2026 tarihleri arasında uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 13 gram metamfetamin, 462 adet sentetik ecza, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi. 18 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişi tutuklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 27 Temmuz-3 Ağustos 2026 tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 13 gram metamfetamin, 462 adet sentetik ecza, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca ve şarjörü, 9 adet tabanca fişeği, 2 adet cep telefonu ve 2 adet SIM kart ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 1'i, adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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