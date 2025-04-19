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Kastamonu'da Traktör ile Beton Taşıyan Tır Çarpıştı: 2 Yaralı

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Kastamonu'nun Daday ilçesinde traktör ile beton malzemesi taşıyan tırın çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Sıkışan traktör sürücüsü kurtarıldı ve her iki yaralı hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası trafik normale döndü.

Kastamonu'da traktör ile beton taşıyan tır çarpıştı: 2 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Daday ilçesinde traktör ile beton malzemesi taşıyan tır çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edilen bilgiye göre, Kastamonu-Daday karayolu üzerinde Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde E.B. idaresindeki 57 ACJ 879 plakalı Mercedes marka beton malzemesi taşıyan tır ile H.Y. yönetimindeki traktör çarpıştı. Kazada traktörde beton malzemesi taşıyan tırda devrildi. Tır sürücüsü E.B., kendi imkanlarıyla araç içerisinden çıkarken, traktör sürücüsü H.Y. ise traktörün altında kalarak sıkıştı. Sıkışan sürücü, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri ile vatandaşların yardımlarıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Her iki sürücüde, ambulansla Daday Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yola devrilen ve trafiği kapatan her iki araçtaki petrol atıklar, itfaiye ekiplerince temizlendi. Her iki araçta vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN YILMAZ - 3.Sayfa
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