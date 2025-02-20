Kastamonu'da trafik kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 30 yaşındaki genç, memleketi Küre ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Aruz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki Gökhan Canbaz yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak istinat duvarına çarptı. Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Canbaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Küre ilçesine götürüldü. Evli ve 1 çocuk babası olan Canbaz, yoğun kar yağışı altında İlçe Müftüsü Mehmet Melik tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi. - KASTAMONU