Kastamonu'da iki otomobil kavşak içerisinde çarpıştı: 8 yaralı

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Doğu Çevreyolu Tosya Işıklı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.İ. idaresindeki 37 ADR 389 plaka Tofaş marka otomobil ile A.Ö. yönetimindeki 37 AAT 914 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan E.İ., S.İ., A.N., N.Ö., M.Ö. ve B.Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMustafa Asım Öztürk:

Bu tip sürücüleri ciddiye almayan sistemin yüzünden masum insanlar yaralanıyo, biri tutuklanmalı bence ağır cezayla karşılaşması lazım.

Haber YorumlarıGözde Kübra Pamuk:

Ya Allah ?? Yine bir kaza daha... bizde bu tür kazalar çok sık oluyor da hep aynı şeyler oluyor ?? Avrupa'da trafik güvenliği çok daha iyi organize, ama burada yollar baya tehlikeli ve sürücüler disiplinsiz ???? 8 kişi yaralandı, keşke herkes sağlıklı kurtulsun diye diliyorum...

Haber YorumlarıMehtap Elal:

İnsan çarpıştığı an ekonomiye yazık. 8 kişi hastaneye, araçlar hasar görmüş. Hep aynı hikaye.

Haber YorumlarıAbidin Özdemir:

Ya Rabbim bu yaralı kardeşlerimize şifa versin. Görüyorum ki sürücüler kurallara uymuyor, dinimizdeki sorumluluğu unutmuşlar maalesef. Dualar ile olayı atlatsınlar inşallah.

Haber YorumlarıErgül Başarslan:

Artık her gün bir kaza haberi okuyoruz, eskiden insanlar daha dikkatli kullanırdı arabaları.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

