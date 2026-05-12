Kastamonu'da iki otomobil kavşak içerisinde çarpıştı: 8 yaralı

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Doğu Çevreyolu Tosya Işıklı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.İ. idaresindeki 37 ADR 389 plaka Tofaş marka otomobil ile A.Ö. yönetimindeki 37 AAT 914 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan E.İ., S.İ., A.N., N.Ö., M.Ö. ve B.Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı