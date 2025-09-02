Kastamonu'da Orman Yangınlarına Havadan ve Karadan Müdahale

Kastamonu'da çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Köylüler endişe içinde alevlerin kontrol altına alınmasını bekliyor.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve İl Özel İdaresi ekipleri; helikopterler, arazözler, iş makineleri ve çok sayıda personelle yangına yoğun şekilde müdahale ediyor.

Yangın sebebiyle bazı köylerde tahliyeler gerçekleştirildi. Güvenli alanlara yerleştirilen vatandaşlar, alevlerin söndürülmesini endişe içinde bekliyor. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almak için ekiplerin gece gündüz çalışmaları aralıksız sürüyor. - KASTAMONU