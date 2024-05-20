Kastamonu'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç öğretmen toprağa verildi

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde motosikleti ile sollama yapmak isterken karşı yönden gelen minibüs ile çarpışan ve kazada hayatını kaybeden genç öğretmen, toprağa verildi.

Kaza, dün Kastamonu'nun Azdavay ilçesi Cide-Ağlı karayolu Yeni Bakırlıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Coşkun, idaresindeki motosiklet ile İ.N. yönetimindeki 37 ACN 441 plakalı tırı sollamak istedi. Bu sırada karşı istikametten gelen M.G. idaresindeki 37 FE 178 plakalı minibüs motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Coşkun olay yerinde hayatını kaybetti.

Cide'de Bayram Yusuf Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan Mehmet Coşkun'un cenazesi, Kastamonu'da merkez Ahmetbey köyüne getirildi. Burada öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Coşkun'un cenazesi, toprağa verildi.

Cenaze namazına Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Coşkun'un ailesi, öğretmen arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. - KASTAMONU