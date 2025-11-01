Haberler

Kastamonu'da Motosiklet Çarpması Sonucu Ağır Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da yolun karşısına geçerken motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan iki çocuk annesi Gülay Mısıroğlu, hastanede 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kazaya karışan motosiklet sürücüsü tutuklandı.

Kastamonu'da, yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan iki çocuk annesi, hastanede 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 20 Ekim'de Rauf Denktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.B.G. yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülay Mısıroğlu'na (35) çarptı. Ağır yaralanan Mısıroğlu, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak, Mısıroğlu hastanede 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

İki çocuk annesi kadının cenazesi, Devrekani ilçesine bağlı Merkez Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Tekke Mezarlığı'ndaki aile mezarlığına defnedildi.

Kazaya karışan motosiklet sürücüsü T.B.G. ise polis ekiplerince gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
