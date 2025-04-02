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Kastamonu'da Kaza: Baba, Oğul ve Hala Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da Kaza: Baba, Oğul ve Hala Hayatını Kaybetti
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Kastamonu'nun Küre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba Cemil Keskin, oğlu Davut Keskin ve hala Zeynep Yıldırım hayatını kaybetti. Cenazeleri memleketleri Karabük'te toprağa verildi.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden baba, oğul ve hala memleketleri Karabük'te topağa verildi.

Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Kastamonu-İnebolu karayolu Ersizlerdere köyü mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada baba Cemil ve oğlu Davut Keskin (44) ile hala Zeynep Yıldırım hayatını kaybetti. 3 kişinin cenazeleri memleketleri Karabük'e getirildi. Baba Cemil Keskin ile oğlu Davut Keskin için Bayır Mahallesindeki Ulu Camii'nde tören düzenlendi. Törene baba ile oğlunun yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse de katıldı.

Köse acılı aile üyelerine başsağlığı dileklerini iletirken, ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından baba ile oğlunun naaşları Kapullu Küpler Aile Mezarlığında toprağa verildi.

Davut Keskin'in Devlet Su İşleri Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şefliğinde görev yaptığı öğrenilirken öte yandan aynı araçta bulunan ve hayatını kaybeden hala Zeynep Yıldırım da öğle vaktine müteakip kılınan cenaze namazının ardından Öğlebeli Aile Mezarlığında toprağa verildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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