Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı
Kastamonu'da oğluyla beraber kaybolduktan 9 gün sonra ölü bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde hiçbir kıyafet olmadığı ortaya çıktı. Annenin ayakkabısı ve çantası cansız bedeninden metrelerce uzaklıkta bulunurken cep telefonuna henüz ulaşılamadı. Ekiplerin anne ve oğlunun ölümünün arkasındaki sır perdesini aralamaya çalışıyor.

  • Huriye Helvacı'nın cansız bedeni üzerinde hiçbir kıyafet bulunmadı.
  • Huriye Helvacı'nın kıyafetleri, cansız bedeninden 25 metre uzaklıkta bulundu.
  • Huriye Helvacı ve oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın otopsi işlemleri tamamlandı.

Kastamonu'da kaybolduktan 9 gün sonra cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

2 Kasım'da kaybolan Osman Yaşar Helvacı'nın (5) cansız bedeni Köseali köyü mevkiindeki dere yatağında, 50 metre yukarısında, şelalenin üst kısmında çalıların arasında ise anne Huriye Helvacı'nın (43) cansız bedenine ulaşıldı. Bölge sakinleri, anne ve oğlunun cansız bedeninin bulunduğu noktaya uzun yıllardır kimsenin gitmediği ve bir kişinin yürüyerek o bölgeye ulaşamayacağını aktardı.

Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktıKastamonu Bozkurt'ta kaybolan Osman Helvacı'nın cansız bedeni dere yatağında dron kamerasıyla tespit edildi.

ÇANTASI VE AYAKKABISI BULUNDU AMA TELEFONU YOK

Çalışmalarını aralıksız sürdüren AFAD, UMKE, JAK ekipleri tarafından annenin cesedinin bulunduğu yere yaklaşık 200 metre uzaklıkta çantası ile 100 metre uzaklıkta ayakkabısı bulundu. Ayrıca annenin kayıp olan cep telefonuna ise henüz ulaşılamadı. Arama çalışmalarına öğleden sonrada devam edilmesi bekleniyor.

Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktıAnne Huriye Helvacı'nın cansız bedeninin bulunduğu yer.

30 SANİYELİK SIR

Huriye Helvacı'ya ait telefonun kayıp olarak arandığı sırada üç kez sinyal verip, 30 saniye açık kaldığı tespiti ekiplerin yoğunlaştığı bulgular arasında yer alıyor.

ANNENİN KIYAFETLERİ 25 METRE UZAKLIKTA BULUNDU

Müge Anlı'nın programına bağlanan muhabirin aktardığı bilgilere göre; Huriye Helvacı'nın cansız bedeni bulunduğunda üzerinde hiçbir kıyafet yoktu. Helvacı'nın kıyafetleri, cansız bedeninden 25 metre uzaklıkta bulundu.

Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Huriye Helvacı ve Osman Yaşar Helvacı'nın cenazeleri, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan, Bozkurt Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Kastamonu'ya gönderildi. Anne ve oğlunun kesin ölüm nedenleri, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
