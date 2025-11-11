Kastamonu'da Kaybolan 5 Yaşındaki Osman Helvacı ve Annesinin Cansız Bedeni Bulundu
Bozkurt ilçesinde kaybolduktan 9 gün sonra cansız bedenlerine ulaşılan 5 yaşındaki Osman Helvacı ve annesi Huriye Helvacı'nın son görüntüsü yürekleri burktu. Ölüm nedenleri otopsi sonrası netleşecek.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde annesiyle birlikte cansız bedeni bulunan 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın, kaybolmadan önce evde çekilen görüntüsü yürekleri sızlattı.
Bozkurt ilçesinde annesi Huriye Helvacı ile birlikte 2 Kasım'da evlerinden ayrıldıktan sonra kaybolan 5 yaşındaki Osman'ın, kaybolmadan kısa süre önce evde çekilen son görüntüsü yürekleri burktu. 9 gün süren arama çalışmalarının ardından cansız bedenlerine ulaşılan anne Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'nın ölüm nedeni, Ankara Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi sonrası netleşecek. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa