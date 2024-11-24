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Kastamonu'da Kar Yağışı Nedeniyle Hasta Paletli Ambulans ile Hastaneye Ulaştırıldı

Kastamonu'da Kar Yağışı Nedeniyle Hasta Paletli Ambulans ile Hastaneye Ulaştırıldı
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Kastamonu'nun Küre ilçesindeki Başören köyünde kar yağışı ve devrilen ağaçlar nedeniyle ulaşılamayan bir KOAH hastası, paletli ambulans yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da kar yağışı ve devrilen ağaçlar sebebiyle ulaşımın sağlanamadığı köydeki hasta, paletli ambulans yardımı ile hastaneye ulaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Küre ilçesi Başören köyünde yaşayan bir KOAH hastası, rahatsızlanınca 112 Acil Yardım Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekibi, kar ve devrilen ağaçlar sebebiyle yolu kapanan köye paletli ambulans ile ulaşabildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan hasta, Küre Devlet Hastanesine ulaştırıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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