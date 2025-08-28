Kastamonu'da Kamyonette Yangın: Sürücü Yaralandı

Kastamonu'da Kamyonette Yangın: Sürücü Yaralandı
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan saman balyaları alev aldı. Yangına müdahale eden sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kasasındaki saman balyaları alevlere teslim oldu. Yangını söndürmek isteyen sürücü ise yaralandı.

Olay, Çatalzeytin ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E.K. (36) yönetimindeki kamyonun kasasındaki balyaların tutuşması sebebiyle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü A.E.K. aracı güvenlik amacıyla ilçe dışına çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürdü. Kamyonda çıkan yangına müdahale etmek isteyen A.E.K.'nin elleri ve ayaklarında ise yanıklar oluştu. Yaralanan sürücü olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Çatalzeytin Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
