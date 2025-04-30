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Kastamonu'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Gözaltı

Kastamonu'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Gözaltı
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Kastamonu'da düzenlenen operasyonda 8 adreste yapılan aramalarda ruhsatsız silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da polis ekiplerince yapılan çalışmalarda tespiti yapılan 8 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu tespiti yapılan 8 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 17 adet fişek, 3 adet sentetik ecza hapı, 5 gram kannabinoid maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan 4 şahıs hakkında adli işlemlere başlandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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