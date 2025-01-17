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Kastamonu'da Jandarma Kılığına Giren Dolandırıcılar Yaşlı Çifti 41 Bin Lira Dolandırdı

Kastamonu'da Jandarma Kılığına Giren Dolandırıcılar Yaşlı Çifti 41 Bin Lira Dolandırdı
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Kastamonu'nun Daday ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtan iki dolandırıcı, yaşlı bir çifti 41 bin lira değerindeki ziynet eşyasını vermeye ikna ederek dolandırdı. Polis tarafından yakalanan dolandırıcılar adliyeye sevk edildi.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde kendilerini 'jandarma' olarak tanıtıp yaşlı çifti yaklaşık 41 bin lira dolandıran 2 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesinde yaşayan yaşlı çiftin evine giden iki dolandırıcı, kendilerini jandarma personeli olarak tanıttı. Yaşlı çifti 'adınız soruşturmaya karıştı' diyerek ağlarına düşüren dolandırıcılar, evlerinde bulunan ziynet eşyalarını kendilerine vermelerini istedi. Dolandırıcılara kanan çift, 41 bin 780 lira değerindeki altınları teslim etti. Dolandırıcılar kayıplara karışırken, bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan çift, Daday İlçe Emniyet Amirliği'nden yardım istedi.

Polis ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen iki dolandırıcı, düzenlenen operasyonla yakalandı. Ele geçirilen altınlar ise yaşlı çifte teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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