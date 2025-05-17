Kastamonu'da Husumet Nedeniyle Silahlı Kavga: Karı-Koca Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da Husumet Nedeniyle Silahlı Kavga: Karı-Koca Hayatını Kaybetti
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Sinan Abak ve eşi Kadriye Abak hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlatırken, olayın arka planında aileler arasındaki eski bir husumet olduğu öğrenildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde daha öncesinden husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada karı-koca vurularak öldürüldü.

Olay, Taşköprü ilçesine bağlı Donalar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir aralarında husumet olduğu öğrenilen Necati A. (64), iddialara göre iddialara göre traktör ile tarladan dönüş yapan Sinan Abak (33) ile eşi Kadriye Abak'a (31) ateş etti. Traktörün üzerinde silahlı saldırıya uğrayan Sinan Abak ve eşi Kadriye Abak, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarını kapatarak güvenlik önlemleri aldı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Necati A.'nın yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan, Sinan Abak'ın bir süre önce N.A.'nın kızını kaçırdığı ve bu yüzden iki aile arasında husumet bulunduğu ayrıca koruma tedbirlerinin de uygulandığı öğrenildi.

Taşköprü Cumhuriyet Savcısı, olay yerinde gelerek incelemelerde bulunduktan sonra hayatını kaybeden Sinan Abak ile eşi Kadriye Abak'ın cenazeleri, Taşköprü Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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