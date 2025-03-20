Kastamonu'da Heyelan: İki Ev Tahliye Edildi

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde heyelan sebebiyle duvarlarında çatlaklar oluşan iki ev tahliye edilirken, iki mahalleyi birbirine bağlayan yol çöktü, toprakta ise derin yarıklar oluştu.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yer yer kalınlığı 2,5 metreyi bulan kar sularının hızlı erimesi sebebiyle heyelan meydana geldi. Çatalzeytin ilçesi Hamidiye köyünde toprağın kayması sebebiyle Atmeydanı Mahallesi'nde yol yarıldı. İki mahalleyi birbirine bağlayan yolda meydana gelen çökme sonrasında Devlet Avcıl ile kardeşi Recep Avcıl'a ait evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu. 2 metreye yakın derin yarıkların ve çökmelerin oluştuğu heyelan sonrasında iki ev oturulamaz hale geldi. Çatalzeytin Kaymakamı İbrahim Şahin ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, bölgeye gelerek evlerde incelemelerde bulundu. Çatlaklar ve toprak kayması sebebiyle iki ev tahliye edildi. Toprak kaymasının devam ettiği bölgede bulunan üç evin de heyelan riski altında olduğu öğrenildi. Ekipler, diğer evlerle ilgili de incelemelerini sürdürüyor.

Heyelanın yaşandığı köyde yaşayan vatandaşlar, yağışlı hava sebebiyle tedirgin olduklarını ve toprak kaymasının ve yarıkların her gün daha da arttığını söyledi.

"İki mahallemizi birbirine bağlayan yolumuzda kapandı, yol çöktü tamamen"

Hamidiye köyü muhtarı Bekir Torun, "Cumartesi günü sabah itibariyle kaymalar başladı. İki tane evimiz şu anda büyük risk altında, oturulamaz raporu verildi. Kaymakamlık, Özel İdare, Valilik ve İl Afet Müdürlüğü ekipleri köyümüze gelip, incelemelerde bulundular. Ayrıca iki mahallemizi birbirine bağlayan yolumuzda kapalı, yol çöktü ve tamamen kullanılamaz hale geldi. Devletimiz, gerekli inceleme ve yardımları yapıyor inşallah, bundan sonrada yanımızda olacaktır. Bizler, ilk etapta 2 adet kalıcı konut istiyoruz, evleri zarar gören vatandaşlarımız için, başka şu anda bir talebimiz yoktur. Yollarımızda, ileride toprak kayması durunca, çünkü halen toprak kayması hareketliliği devam ediyor. Bölgemizde yağış da bekleniyor" dedi.

Köyde bulunan üç evin de risk altında olduğunu söyleyen Torun, "Üç tane daha evimiz risk altında bulunuyor. Yalnız bu evler için bir rapor hazırlanmadı. Şu anda bu evler ikinci aşamada, risk altında bulunmuyorlar, o evlerde çatlak yok. Fakat iki tane ev ile yol tamamen çökmüş durumda" diye konuştu.

"Bazı derinlikler 1,5 metreye ulaştı"

Köy sakinlerinden Mevlüt Kaplan ise, "Ben, 69 yaşındayım. Çocukluğumda buralara 2,5 metreye kadar kar yağardı. Fakat ben bu yıla kadar böyle bir afet görmedim, yaşamdım da duymadım. Bu tabii ki Allah'ın taktiri, yapabilecek bir şeyimiz yok. Cuma günü akşam saatlerinde hareketlenme başlamasıyla birlikte her gün günden güne bu yarıklar genişlemeye başladı. Şu anda bazı derinlikler 1,5 metreye ulaştı. Yer yer hareketlenmeler devam ediyor. Yetkililer geldi, toprağın kaydığı alanda incelemelerde bulundular. İnşallah onlardan da olumlu haberler bekliyoruz. Devletimiz güçlüdür, iki tane evi yapacaktır. Deprem bölgesinde 550 bin konutu iki senede nasıl yaptıysa iki tane evi herhalde kısa sürede yapar inşallah" şeklinde konuştu. - KASTAMONU