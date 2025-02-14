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Kastamonu'da Dolandırıcılıktan Aranan Hükümlü Yakalandı

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İhsangazi ilçesinde düzenlenen operasyonda 'dolandırıcılık' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.B. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda "dolandırıcılık" suçundan aranan hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, İhsangazi İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu "dolandırıcılık" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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