Kastamonu'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Pınarbaşı ilçesi Çalkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Kaya'ya ait evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evde büyük oranda hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU