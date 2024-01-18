Kastamonu'da çatı yangını: Binanın çatısı kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'da bacadan çıktığı tahmin edilen yangında iki katlı binanın çatısı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kastamonu Merkez ilçesi Örencik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Yıldız ve Satı Yıldız kardeşlere ait iki katlı yarı ahşap binanın çatı kısmında yangın çıktı. Evin bacasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çatı bölümüne sardı. Ev sakinlerinin ihbarı üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalede bulunduğu yangın eve sarmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evin çatısında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın sırasında ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar da köylülerin yardımıyla dışarı çıkartıldı. Yangının ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU