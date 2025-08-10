Kastamonu'da Baraj Kenarında Hortum Oluştu

Güncelleme:
Kastamonu'nun Devrekani ilçesine bağlı Kınık köyünde, Kulaksızlar Barajı civarında öğle saatlerinde hortum meydana geldi. Hortum, ekili arazileri havaya kaldırdı ancak köy yerleşim yerine ulaşmadan kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesine bağlı Kınık köyünde Kulaksızlar Barajı civarında öğle saatlerinde hortum çıktı. Çıkan hortum nedeniyle toz ile birlikte ekili arazilerin havaya kalktığı görüldü. Hortum, köy yerleşim yerine ulaşmadan gözden kayboldu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
