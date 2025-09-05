Haberler

Kastamonu'da Anne Ayı ve Yavrusunun Su İçme Anları Fotokapana Yansıdı

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Kastamonu'da bir anne ayı ve yavrusunun su içerken yakalandığı görüntüleri paylaştı. Yavru ayının kamerayı kokladığı anlar dikkat çekti.

Kastamonu'da ormanlık alanda anne ayı ve yavrusu, su içerken fotokapana yakalandı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, anne ayı ve yavrusunun Kastamonu'da ormanlık alanda su içerken fotokapana yakalandığı görüntüleri paylaştı. Genel Müdür Çokçetin, "Meraklı minik, kamerayı fark etmiş olsa da hayat kaldığı yerden devam ediyor" ifadesini kullandı.

Paylaşılan görüntülerde, yavru ayının su içtikten sonra fotokapana yaklaştığı ve kamerayı kokladığı anlar yer aldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
